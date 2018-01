Telemar anuncia reestruturação societária A Telemar confirmou nesta segunda-feira as informações que já vinham sendo cogitadas desde a semana passada: fará uma reestruturação societária combinada com oferta pública de parte das ações da futura sociedade resultante desse processo. A idéia é simplificar a estrutura acionária das empresas do grupo (Telemar Participações, Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste) e reunir seus acionistas em apenas uma companhia, que terá ações ordinárias no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Nova York. A Telemar é maior operadora de telecomunicações do Brasil e atua nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá e Roraima, cobrindo 64% do território Brasileiro. Ela possui mais de 40 milhões de linhas instaladas no Brasil.