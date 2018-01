Telemar compartilha inclusão digital com África do Sul A Telemar recebe nesta segunda a visita de uma comissão da empresa de telecomunicações da África do Sul Telkom. A operadora sul-africana está interessada em conhecer projetos de universalização dos serviços de telecomunicações e inclusão digital em regiões com baixa densidade demográfica, condições que existem tanto na África do Sul, quanto no Brasil, principalmente na área da Telemar que pega a maior parte da Amazônia e todo o Nordeste. Além da Telemar, o grupo vai conhecer projetos desse tipo também no Peru, na Índia e em Bangladesh. Segundo nota da Telemar, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) intermediou o contato entre as duas empresas. De acordo com a Telemar, "a maior oferta de serviços, conseqüência dos programas de universalização, resultou na redução nos custos de aquisição do telefone, aumentando a penetração dos serviços de telecomunicações nas camadas de menor renda da população brasileira". A operadora informou que investiu mais de R$ 25 bilhões nos últimos 8 anos. A nota diz também que "a Telemar antecipou o fornecimento de conexão gratuita para cerca de 2 mil escolas em sua área de concessão, atendendo 14 estados brasileiros", como parte do projeto Conecta, desenvolvido pelo Oi Futuro. As unidades de ensino que participam do projeto passaram a contar com computadores e cobertura do Velox, serviço de internet em alta velocidade do grupo Telemar. Segundo a empresa, "mais de 2 milhões de alunos são beneficiados pela iniciativa".