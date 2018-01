Telemar divulga crescimento em usuários de banda larga O Velox, serviço de acesso à internet em banda larga da Telemar, encerrou o primeiro semestre com cerca de 970 mil clientes, 51,6% mais do que em junho de 2005. Em comparação com março, a expansão foi de 8,2%, segundo nota divulgada pela empresa. O Velox atinge mais de 200 cidades e conta com várias modalidades de velocidade de acesso, com velocidades entre 300 Kbps (kilobits por segundo) e 8 Mbps (megabits por segundo). Ainda segundo a Telemar, a sinergia com outros serviços, tem permitido a ampliação do Velox. "O cliente necessita de acessos a dados e voz de várias formas. Por isso, ofertas integradas como `Oi Conta Total`, serviço que envolve telefonia fixa, móvel, longa distância e banda larga, o que possibilita o atendimento das necessidades do cliente de forma completa", afirma João Silveira, diretor de varejo do grupo Telemar. Lançado em março de 2001, o serviço Velox é baseado na tecnologia ADLS (Assimetric Digital Subscribe Line), que utiliza a linha telefônica digital para tráfego de dados, permitindo ao cliente navegar na internet enquanto faz uma ligação telefônica.