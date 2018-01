Telemar implantará Wi-Fi em Tiradentes O grupo Telemar informou que assinará amanhã, em parceria com o Ministério das Comunicações, acordo para projeto piloto de uma rede Wi-Fi que usa o padrão Mesh, tecnologia de acesso à banda larga sem fio, a ser instalada em Tiradentes (MG). O objetivo da iniciativa é promover a inclusão digital em localidades onde não seria possível o cabeamento para instalação da banda larga, como acontece em Tiradentes, cidade histórica tombada como Patrimônio Histórico Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). "O serviço sem fio de acesso à banda larga é um auxílio para a execução da inclusão digital no País, já que uma rede remota é capaz de conectar vários usuários simultaneamente a partir de uma antena e sem a necessidade de cabeamento, contribuindo para a democratização da informação e da cultura no município", destaca Ivan Ribeiro de Oliveira, diretor de coordenação institucional do grupo Telemar. A tecnologia sem fio Wi-Mesh, segundo informou a empresa, foi escolhida porque além de ter capacidade para cobrir todo o município, oferece recursos de autenticação e criptografia avançadas, sendo, portanto, mais segura. O padrão terá velocidade de até 54 Mbps e raio de alcance de até 400 metros. Tiradentes foi escolhida para o projeto porque a tecnologia remota permite resguardar seu conjunto arquitetônico. A coordenação do projeto é do Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), do Ministério das Comunicações, que tem como meta utilizar ferramentas da tecnologia da informação e comunicação para promover a inclusão digital no País.