Telemar lança plano que combina telefonia fixa e celular A Telemar divulgou comunicado informando sobre o lançamento de planos alternativos para telefonia fixa com cobrança por minutos e detalhamento da conta telefônica. Os planos da empresa oferecem quatro opções de franquias para chamadas locais para telefones fixos, nas versões de 230, 350, 500 e 1000 minutos. A companhia informa ainda que desenvolveu três famílias de planos, visando atender apenas quem utiliza os serviços de voz e também aqueles que usam o acesso discado à Internet. A primeira família foi denominada de Fale, e é direcionada para quem tem interesse na linha para fazer e receber chamadas telefônicas. A segunda, Fale & Navegue - Noite, atende quem, além de falar, faz acesso dial up à web - principalmente à noite e nos fins de semana. Já para quem quer falar e acessar a internet discada qualquer dia e horário, há a versão Fale & Navegue Sem Limites. Todos os planos, segundo a empresa, oferecem as quatro opções de franquias de minutos. Como promoção de lançamento, os clientes que aderirem ao plano falarão de graça nas ligações locais para telefone fixo no horário reduzido, nos dias úteis das 0h às 6h, sábados das 14h à 0h e domingos e feriados nacionais o dia todo. Terão ainda dois meses gratuitos do serviço identificador de chamadas. Já as chamadas locais para telefone móvel e chamadas de longa distância seguem mesma tarifa do Plano Básico em pulsos. O detalhamento de conta será opcional e promocionalmente gratuito até 30 de junho de 2007.