Telemar lança serviço de voz sobre IP Para não perder mercado para outros fornecedores de serviços de voz sobre IP (VoIP), a operadora Telemar começou a oferecer, nesta sexta-feira, um serviço de VoIP para seus clientes residenciais. A novidade chegará aos usuários de duas maneiras: pela rede própria da empresa, e outra em parceria com a empresa de TV por assinatura TVA. Os clientes interessados deverão adquirir um adaptador, que custará R$ 299, para conectar o aparelho telefônico convencional à rede IP. O serviço será disponibilizado primeiramente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. O programa oferece 200 minutos para ligações internacionais ao custo de R$ 50 mensais. O plano de mil minutos sai bem mais em conta: R$ 150 por mês, com o adaptador subsidiado vendido a R$ 1. Na parceria com a TVA, a Telemar será responsável por oferecer números virtuais em todo o território nacional, enquanto a empresa de TV por assinatura fornecerá a infra-estrutura para o serviço de voz sobre IP e sua base de clientes que usam os serviços de banda larga da empresa.