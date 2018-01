Telemar Participações fracassa em oferta por Tele Norte Leste A Telemar Participações sofreu novo revés nesta quinta-feira, depois que não teve adesão suficiente de acionistas para a realização da oferta pública de aquisição de ações preferenciais da Tele Norte Leste . A operação --que havia sido adiada duas vezes-- fazia parte dos planos da holding Telemar Participações de reestruturar o grupo e concentrar a liquidez em apenas um veículo no mercado acionário. Se registraram para participar do leilão 129.208.280 ações, ou cerca de 50 por cento do total. O mínimo da adesão necessária para a realização da oferta era de dois terços das 254.747.800 ações preferenciais da Tele Norte Leste em circulação. A Telemar Participações oferecia 45 reais por ação preferencial da Tele Norte Leste. A holding havia assegurado empréstimos de 12,7 bilhões de reais para financiar a compra das ações da Tele Norte Leste, caso a oferta fosse bem-sucedida. As ações preferenciais da Tele Norte Leste operavam com volatilidade. Às 12h31, os papéis exibiam alta de 1,85 por cento, a 40,74 reais. Em abril de 2006, a Telemar Participações apresentou planos de reunir os papéis de várias empresas do grupo em uma única ação --a Oi Participações--, que seria listada no Novo Mercado. Os acionistas não aprovaram o projeto da forma como foi modelado. Um ano depois, a holding anunciou que o Conselho de Administração avaliaria proposta de oferta de aquisição da totalidade das ações preferenciais da Telemar Norte Leste e da Tele Norte Leste, em nova tentativa de reorganização do grupo. (Por Juliana Siqueira)