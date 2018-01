Telemar Participações surpreende mercado e eleva preço de leilão A Telemar Participações surpreendeu investidores nesta terça-feira ao elevar em 28 por cento o preço na oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Telemar Norte Leste . A cifra subiu do preço mínimo de 52,65 reais para 67,50 reais, segundo a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O preço também superou os 57,38 reais em que a ação era cotada quando o leilão teve início, às 13h15. Com a operação, foram movimentados 681,2 milhões de reais, com negociação de 10.091.956 ações. Eram alvo de aquisição 39.190.701 ações. "O problema desse leilão é que quem não registrou antes não podia inserir oferta depois, então só vendeu quem estava com oferta registrada. Ninguém ia imaginar que o preço do leilão ia subir. Grande parte do mercado ficou fora do leilão", disse Luiz Roberto Monteiro, assessor de investimentos da corretora Souza Barros. O aumento de preço provocou forte alta das ações da Tele Norte Leste, cujo leilão de compra pela Telemar Participações está previsto para meados de agosto. Os investidores interpretaram que o preço oferecido --de 35,09 reais-- também será elevado. O leilão para aquisição das ações da Tele Norte Leste (TNLP4.SA> estava inicialmente programado para ocorrer também nesta terça-feira, mas foi adiado para 14 de agosto porque a SEC, órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, ainda não tinha avaliado os documentos entregues pela companhia. A Tele Norte Leste possui ADRs em Nova York . Às 15h11, os papéis da Tele Norte Leste na Bovespa subiam 2,67 por cento, para 41,07 reais, com o terceiro maior giro do principal indicador da bolsa paulista, que recuava 1,81 por cento. Na máxima do dia, os papéis chegaram a avançar 7,5 por cento. Os ADRs exibiam valorização de 2,69 por cento. As ações da Telemar Norte Leste subiam 4,55 por cento, para 62,05 reais.