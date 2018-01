Telemar proverá conexão com base brasileira na Antártida A Telemar inaugurou seus serviços à Antártida hoje com uma videoconferência entre a estação brasileira no continente gelado e a sede da empresa no Rio. Pelo satélite Amazonas, da Hispamar, que tem a operadora brasileira como acionista junto com a espanhola Hispasat, estão sendo prestados serviços integrados de voz, dados, Internet e recepção de canais de televisão. O presidente do Grupo Telemar, Ronaldo Iabrudi, disse que a empresa mostra que "vai aonde o cliente corporativo precisar", procurando as soluções que forem necessárias para cada um. Poloneses da base daquele país na Antártica, interessados na tecnologia de comunicações, participaram da videoconferência. Iabrudi afirmou que o vice-presidente daI Telemar, Ivan Ribeiro, chegará lá hoje ou amanhã com uma minuta de um projeto para negociar com eles, mas disse também que a prioridade da empresa é crescer no mercado doméstico. "O Brasil é referência na Antártica em meio-ambiente e agora em comunicações também", disse o secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, contra-almirante José Eduardo Borges. Os 120 pesquisadores que passam pela estação brasileira na Antártica por ano passam agora a poder se comunicar em tempo real com universidades, centros de pesquisa e com o navio de pesquisa Ary Rongel, acelerando o tempo do seu trabalho. "O que a Telemar fez foi contribuir com a pesquisa no País de forma que não se pode medir em termos financeiros. O valor é incomensurável", disse Borges. Ele destacou também a importância das comunicações no lugar durante o inverno, quando não é possível chegar à estação e a alimentação chega até de helicóptero. Durante a videoconferência, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que o seu ministério quer se juntar a outros 12 que participam do programa brasileiro na Antártida. Aproveitou e pediu para visitar a estação durante o seu mandato como senador, que vai até 2010.