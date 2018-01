Telemar terá serviço de VoIP O operadora de telefonia Telemar, que atua em estados das regiões Sudeste (exceto São Paulo), Norte e Nordeste, já dispõe de um serviço de voz sobre IP, o Oi VoIP, que é vendido para usuários do acesso em banda larga da empresa, o Velox. Pelo serviço, o usuário pode contratar uma linha VoIP, podendo fazer e receber ligações como estivessem em um telefone local em qualquer um de 12 países: EUA, Canadá, Chile, Argentina, Espanha, França, Portugal, Inglaterra, Itália, Alemanha, Suíça e Japão. Tudo o que ele precisa é adquirir um aparelho que conecta o telefone ao canal IP do Velox e que custa R$ 299. Por uma assinatura mensal de R$ 49,90, o usuário pode fazer até 200 minutos de ligações locais para o país desejado. As chamadas excedentes podem ser contratadas como c´reditos adicionais. O serviço também permite fazer ligações DDD para outras cidades do Brasil, como uma tarifa de R$ 0,31 por minuto. Numa primeira fase, no entanto, o Oi VoIP só está disponível para usuários do Rio de Janeiro e Minas Gerais.