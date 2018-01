Telemarketing, nunca mais! Todos temos histórias de terror com telemarketing. E todos temos uma empresa com a qual nosso relacionamento é particularmente difícil. No meu caso, a Net, que me fornece televisão a cabo, banda larga e telefone – ô arrependimento essa idéia de contratar um combo! – é meu inferno particular. Tenho histórias deliciosas com a empresa. De uma feita sacou R$ 800 da minha conta corrente via débito automático porque havia esquecido de cobrar não sei o quê durante uns meses. Agora em maio deu minha conta como paga embora eu não tenha pago nada. Isso mesmo. Alguém pagou minha conta, e a empresa não sabe dizer quem foi. Só informa que está pago. Às vezes não sei se sou o cliente mais azarado ou o mais sortudo. Sei, e isso é certo, que mês sim, mês não, uma surpresa me aguarda. E assim vamos nessa toada que é a lida com essas empresas gigantescas que nos prestam serviços. Uns têm particular antipatia pela operadora de celular (já fui cliente de todas: são rigorosamente iguais.) Outros vão à loucura com o plano de saúde. É mesmo um problema logístico complicado lidar com milhões de clientes. Alguns têm problemas comuns e, para eles, há um conjunto de regras que levam à resolução. Outros têm problemas atípicos e, então, é um horror, pois a empresa tem uma lista de regras a serem seguidas pelo telemarketing, que termina por enlouquecer alguém – o atendente ou o consumidor. Há quem, na conversa telefônica, entenda da parte técnica bem mais do que o atendente. Mas também há quem não entenda nada e tenha fobia a aparelhagem. Fica difícil. Pois todas as operadoras brasileiras de serviços tecnológicos deveriam desde já adotar o exemplo da norte-americana Comcast. Essa empresa não é pouca coisa: a maior operadora de televisão a cabo dos EUA e a segunda maior fornecedora de banda larga. Um mastodonte que atende a quase 40 milhões de clientes no setor de TV paga e que liga 13 milhões à internet. A Comcast deve ser a empresa mais odiada do mundo por seus clientes. Bob Garfield, colunista da revista de propaganda Advertising Age e âncora do excelente podcast On the media, criou o site ComcastMustDie.com. O endereço não é um mero "eu odeio a Comcast" – isso todo mundo tem. É uma afirmação: "A Comcast tem de morrer". Pior fez uma senhorinha chamada Mona Shaw em setembro passado. Aos 75 anos, enlouquecida com seus problemas recorrentes, entrou numa loja da Comcast, martelo em mãos, e destruiu tudo. Se foi tratada como criminosa? Qual nada. Virou heroína de todos os desesperados que perdem horas dependurados no telemarketing. Foi mais ou menos quando a chefia da Comcast percebeu que tinha um problema nas mãos. Aí entra em cena Frank Eliason. No sistema de microblogs Twitter, as pessoas o encontram com o apelido Comcast Cares: "A Comcast se preocupa". Ele também está no Skype. E, com alguns ajudantes, circula a blogosfera em busca de posts nos quais se fala (mal) da tal Comcast. Frank responde. Quando não sabe, diz que vai procurar saber e, dois dias depois, vem com uma resposta. Pede desculpas quando alguém traz queixas e mágoas. Os clientes tratam-no pelo nome. Frank faz contato do escritório, mas continua o trabalho de casa – há momentos em que responde aos clientes pelo Skype enquanto nina seu filho bebê. (E, não, não é uma jogada de marketing.) Ele, que está engajado nessa maneira diferente de lidar com os clientes, agora quer aumentar sua equipe. Ao buscar na web os consumidores insatisfeitos, está reinventando a imagem da Comcast. Aí está a sugestão, que eu dou de graça. Serve para a Net e as demais. Uma meia dúzia de funcionários que não façam telemarketing, apenas conversem. Basta que tenham um nome, sejam simpáticos e resolvam. Nós agradecemos. *pedro.doria@grupoestado.com.br