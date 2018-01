Telemig Celular e Ericsson lançam rede 3G no Brasil A Ericsson e a Telemig Celular anunciaram nesta segunda-feira, 26, a implantação da primeira rede celular de terceira geração (3G) no Brasil usando a tecnologia WCDMA e com capacidade HSPA (High-Speed Packet Access), tecnologia que melhora a distribuição de conteúdos interativos. Com isso, a Telemig Celular se torna a primeira empresa brasileira a usar a nova tecnologia 3G no País. Segundo as companhias, a implementação desta nova rede pode elevar as velocidades de acesso a dados em redes móveis para até 14,4 Mbps, superando as redes 3G da Vivo, que também opera uma rede 3G, mas com velocidade máxima de acesso a dados de 2,4 Mbps. Entre os serviços previstos para a nova rede de dados estão serviços multimídia, videoconferência por celular, acesso móvel de banda larga e vigilância doméstica, entre outros. Outra vantagem desta velocidade em transmissão de dados é que ele poderia ser utilizada na implementação de serviços VoIP de qualidade, possibilitando novos serviços de longa distância a custo próximo de zero. Mas a Telemig, embora não descarte essa possibilidade no futuro, não vai disponibilizar qualquer suporte a aplicações VoIP por enquanto.