Telemig Celular venderá toque inaudível para adultos O toque de celular que só pode ser ouvido por jovens, e que virou mania nos EUA, acabou de chegar ao Brasil pelas mãos da operadora Telemig Celular, em parceria com a provedora de conteúdos Takenet. Chamado por aqui de ´zumbitone´, por lembrar o barulho de um mosquito, o toque é praticamente inaudível para a maioria dos adultos. A expectativa é que o toque seja usado no Brasil a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, em que estudantes usam o zumbido como toque em seus aparelhos para avisá-los de que há ligações ou novas mensagens de texto em seus celulares, em plena sala de aula, sem que os professores se dêem conta disso. O ´zubitone´ é truetone, ou seja, um arquivo de som em MP3, cujo sinal está na faixa de 17 quilohertz. Ele se aproveita da perda gradual de audição que acontece com todos os seres humanos, que deixam de perceber tons mais agudos ou baixos à medida que envelhecem. Assinantes da Telemig Celular que tiverem aparelhos compatíveis com toques truetone, poderão comprar o toque por R$ 2,72. Para usuários que não forem assinantes da empresa, o preço do toque será de R$ 3,40.