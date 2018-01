Telemig e Amazônia Cel recebem observação positiva da S&P

A agência de classificação Standard & Poor's colocou os ratings da Telemig e da Amazônia Celular em observação positiva nesta segunda-feira, 6, dias após as operadoras de telefonia serem compradas por R$ 1,2 bilhão pela Vivo, líder do mercado brasileiro. Assim que a transação for concluída, o que ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os ratings da Telemig poderiam ser elevados em um ponto, para BB, e os da Amazônia Celular subiriam dois pontos, também para BB, afirmou a S&P em comunicado divulgado nesta segunda-feira. A agência diz que o rating AA- para a Vivo "reflete a melhoria da área de serviços da empresa depois da aquisição, agora chegando ao Estado de Minas Gerais". A S&P também afirmou esperar um forte desempenho operacional da empresa ao longo de 2006 e em 2007, o que permitiu à operadora acumular os recursos que usará para financiar grande parte da compra anunciada na quinta-feira. "Nós acreditamos que a Vivo continuará a informar forte performance operacional, sustentando uma proporção total de dívida para Ebitda de cerca de duas vezes", disse a S&P.