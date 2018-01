Telemig, Oi, TIM e Claro vão operar telefonia 3G em Minas

No terceiro dia de leilão da telefonia celular de terceira geração (3G), nesta quinta-feira, 20, as operadoras Telemig, Oi, TIM e Claro arremataram as licenças para a Área 10, que compreende o Estado de Minas Gerais, com exceção da região do Triângulo Mineiro. O leilão foi realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília. VEJA TAMBÉM Entenda a tecnologia 3G Link - Para quem vale a pena optar pelo 3G? Internet em celular deve ser 70% em 2012 3G da Claro começa a funcionar em SP Primeiro dia de leilão tem ágio de 273% Vivo, Claro, Oi e TIM vão operar telefonia 3G em São Paulo A Telemig Celular arrematou a primeira licença, com proposta de R$ 38,305 milhões, equivalente a um ágio de 36,54% sobre o preço mínimo, de R$ 28,053 milhões. Já a Claro pagou R$ 50,647 milhões para arrematar a segunda licença, com ágio de apenas 20,36%. A TIM levou a terceira licença com um lance de R$ 40,559 milhões (ágio de 44,58%), e a Oi venceu a disputa da quarta licença. O lance vitorioso foi de R$ 42,815 milhões, equivalente a um ágio de 52,62% - o maior verificado - sobre o preço mínimo, de R$ 28,053 milhões. Paraná Na área 11 (Londrina e Tamarana, no Paraná), a Vivo arrematou a primeira licença, pagando R$ 3,953 milhões (ágio de 36,57%). A Brasil Telecom venceu a disputa pela segunda licença, com lance vitorioso de R$ 5,235 milhões, equivalente a um ágio de 20,57% sobre o preço mínimo, de R$ 4,341 milhões. A terceira licença foi vencida pela TIM, com proposta de R$ 4,177 milhões, o que representa um ágio de 44,32%. A Claro, por sua vez, arrematou a quarta e última licença oferecida para a área 11. A empresa pagou R$ 4,402 milhões, com ágio de 52,08%. Com isso, foi concluído o leilão de 3G da Anatel, que durou quase dois dias e meio. São Paulo Na quarta-feira, o leilão de telefonia celular de terceira geração acabou nas mãos de Vivo, Claro, Oi e TIM. As quatro operadoras ficaram com uma licença cada na Grande São Paulo, o maior mercado do País. A Oi arrematou o quarto lote da Área 3, que compreende a capital paulistana e 63 municípios da Grande São Paulo. As operadoras Vivo, TIM e Claro já haviam obtido as outras três licenças da região. As quatro operadoras, além de atender à grande São Paulo, terão que operar o serviço 3G também no Norte do País (Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Roraima), que corresponde à Área 4, vendida em conjunto com a Área 3.