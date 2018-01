Telenor e Alfa Group planejam empresa combinada de US$ 23 bi

A norueguesa Telenor e a russa Alfa Group concordaram em integrar suas holdings russas e ucranianas em uma companhia de telecomunicações avaliada em 23 bilhões de dólares a ser listada na bolsa de Nova York, colocando fim à mais longa disputa corporativa da Rússia.

As ações da Telenor avançaram com força na esteira da notícia de que o impasse havia chegado ao fim. A disputa vinha sendo vista como importante obstáculo para investimentos estrangeiros na Rússia e poderia ter significado a perda para a Telenor do segundo posto entre as operadoras de telefonia móvel da Rússia, com o pagamento de uma multa de US$ 1,7 bilhão.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acordo se segue a chamados do primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, por mais investimentos estrangeiros e a um encontro entre Putin e o presidente executivo da Telenor, Jon Fredrik Baksaas, na semana passada.

O acordo resultará na fusão da Vimpelcom, avaliada em US$ 18,4 bilhões, com a ucraniana Kyivstar, que analistas calculam valer US$ 5,2 bilhões.

As ações da Telenor dispararam 14,6%, para quase 73 coroas norueguesas (mais de US$ 12), enquanto as da Vimpelcom ganhavam cerca de 9% na bolsa de Nova York.