Telenor e Alfa Group planejam empresa combinada de US$23 bi

As ações da Telenor avançaram com força na esteira da notícia de que o impasse havia chegado ao fim. A disputa vinha sendo vista como importante obstáculo para investimentos estrangeiros na Rússia e poderia ter significado a perda para a Telenor do segundo posto entre as operadoras de telefonia móvel da Rússia, com o pagamento de uma multa de 1,7 bilhão de dólares.

O acordo se segue a chamados do primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, por mais investimentos estrangeiros e a um encontro entre Putin e o presidente executivo da Telenor, Jon Fredrik Baksaas, na semana passada.

O acordo resultará na fusão da Vimpelcom, avaliada em 18,4 bilhões de dólares, com a ucraniana Kyivstar, que analistas calculam valer 5,2 bilhões de dólares.

As ações da Telenor dispararam 14,6 por cento, para quase 73 coroas norueguesas (mais de 12 dólares), enquanto as da Vimpelcom ganhavam cerca de 9 por cento na bolsa de Nova York.