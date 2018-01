"Telepresença", o sonho dos executivos que têm medo de avião A Cisco lançou uma tecnologia que pode se transformar no sonho das multinacionais, a "telepresença", um sistema capaz de enviar a imagem de um executivo em tamanho real a uma reunião a milhares de quilômetros. O anúncio da multinacional tecnológica, realizado nesta semana em várias capitais do mundo, foi precedido por especulações em sites especializados, que se arriscavam a dizer que este seria um avanço tecnológico gigantesco em relação às atuais teleconferências ou com webcast. Ao contrário destes sistemas, a "telepresença" substitui a presença real do executivo por uma imagem virtual capaz de dirigir a voz e a imagem para os presentes, simulando o contato com uma pessoa real, mas em duas dimensões. Para isso são utilizadas grandes telas de "ultra-alta definição", que contam com quatro vezes mais pixels do que as de "alta definição", junto aos sistemas mais avançados de som e de tecnologia IP (Protocolo da Internet). O sistema idealizado pela Cisco consiste em uma sala com uma grande mesa circular, que tem uma metade real, ocupada pelos presentes à reunião, e uma outra metade "virtual", que se conecta com pessoas que estão em outros ambientes Exigências Para conseguir a verdadeira "telepresença", deve haver duas salas idênticas, uma em cada um dos ambientes conectados. "Este sistema vai revolucionar as relações de negócios. Já não é preciso voar. Em um segundo posso ir a outra parte do mundo", disse "virtualmente" o vice-presidente de Mercados Emergentes da Cisco, Marthin De Beer, em um encontro com jornalistas em Nova York, embora estivesse em San José (Califórnia). "A não ser pelo fato de que vocês não podem me tocar, como sabem que não estou aí?", perguntou o vice-presidente, consciente de que sua voz não vinha de alto-falantes, mas de sua própria imagem, e que era capaz de se dirigir a cada um dos presentes olhando-os nos olhos. O sistema foi planejado fundamentalmente para o uso de grandes multinacionais que operam em vários países do mundo, o que obriga seus diretores a investirem recursos e tempo em deslocamentos. "Até agora - explica o vice-presidente da Cisco - o tratamento direto era indispensável, porque nenhum sistema conhecido até o momento permitia participar à distância de uma reunião como se realmente estivéssemos nela". No entanto, no futuro, a Cisco pretende estender estes sistemas de comunicação ao âmbito doméstico, pois permitiria reunir em um mesmo quarto "virtual" os membros de uma família separados por milhares de quilômetros, com apenas uma chamada telefônica pela rede. Para isso, é preciso apenas estar conectado à internet com uma banda de 10 megabytes por segundo, taxa acessível nas grandes cidades de boa parte do mundo, segundo a Cisco. Apesar de a empresa americana apresentar hoje esta nova tecnologia, o sistema não será comercializado até dezembro. A empresa comercializará a montagem completa, já que todos os componentes da sala - as câmeras utilizadas, os sistemas de som, e o tamanho das telas e da mesa - é tecnologia própria. Segundo confessou o vice-presidente, o custo deste sistema seria de cerca de US$ 300 mil, uma quantia elevada, embora "não seja desproporcional, especialmente se levarmos em conta todo o dinheiro que será economizado em aviões, hotéis e deslocamentos". No futuro, a Cisco pretende firmar acordos com empresas de outro setor, como imobiliárias, para criar em grandes cidades este tipo de sala, que poderá ser alugada por corporações ou multinacionais. Por enquanto, há pedidos para instalar o sistema em 30 empresas de todo o mundo, e a Cisco acredita que esse número chegará a uma centena em meados do ano que vem.