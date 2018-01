Teles pedem adiamento da portabilidade, mas Claro defende data Uma carta assinada por todas as operadoras do país, com exceção de Claro, Embratel e GVT, foi encaminhada à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quarta-feira para pedir novo prazo para o início da portabilidade numérica no país. Elas querem que a data atualmente prevista para o início dessa possibilidade --1o de setembro-- seja adiada para janeiro de 2009. Com a portabilidade, o assinante poderá mudar de operadora, fixa ou móvel, e manter o número da linha. O cronograma acertado entre as próprias operadoras e a Anatel previa que em setembro o recurso começasse a existir em algumas regiões do país, onde ficam algo como 9 por cento dos usuários de telefone, e a adoção fosse escalonada até que, em março de 2009, o processo estivesse completo em todo o Brasil. Pela agenda acertada, São Paulo e Rio de Janeiro seriam as duas últimas cidades a serem contempladas com o recurso. As empresas, entretanto, têm afirmado publicamente que o prazo está apertado e que há problemas técnicos nos testes. Em reunião com as operadoras no dia 8 de agosto, entretanto, o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, já havia se negado a adiar o processo. Ele prometeu, inclusive, aumentar a fiscalização sobre os testes que estão acontecendo desde julho porque considerou-os "insatisfatórios do ponto de vista da qualidade e segurança", segundo a assessoria de imprensa do órgão. CLARO QUER MANTER DATA A Claro, uma das três companhias que se recusou a assinar a carta das operadoras, disse à Reuters, através de sua assessoria de imprensa, que entende que "prazos existem para serem cumpridos". "Para a Claro, a portabilidade é a maior opção de direito de escolha do consumidor", disse a assessoria de imprensa da operadora. Embratel e GVT, que entraram depois das concessionárias locais na telefonia fixa, também têm interesse em que o processo comece o quanto antes. Procurada, a Anatel ainda não se manifestou sobre o pleito das operadoras. (Edição de Alexandre Caverni)