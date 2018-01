Teles querem mudanças para distribuir conteúdo A convergência é discutida há anos. Agora, porém, a oferta integrada de dados, voz e imagem deixou de ser um conceito para se tornar um produto. Com isso, as operadoras pressionam por mudanças na regulamentação. ´Existe uma lei anacrônica me segurando´, afirmou Luiz Eduardo Falco, presidente da Telemar, durante o evento Futurecom, em Florianópolis. A Telemar comprou a Way Brasil, empresa de TV a cabo de Minas Gerais, em licitação pública, e aguarda a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As operadoras de telecomunicações querem distribuir conteúdo para compensar a queda da receita com telefonia fixa. As emissoras de televisão, por outro lado, temem ser esmagadas pelos gigantes das telecomunicações. O negócio da TV aberta é vender espectador ao anunciante. A oferta de televisão pelas teles pode reduzir a audiência e, conseqüentemente, o faturamento com publicidade. A situação das emissoras é frágil frente à das operadoras. No Brasil, a radiodifusão responde por somente 7% do faturamento do setor de comunicações. ´A convergência já está aqui´, disse João Cox, presidente da Claro, que lançou esta semana um pacote de canais de televisão por assinatura no telefone celular. A empresa deve se juntar à Embratel e à Net, que são do mesmo grupo, para lançar um pacote de quatro serviços: telefonia fixa e móvel, internet rápida e TV paga. América Móvil O grupo mexicano Telmex/América Móvil, dono da Embratel, da Claro e da Net, acelera a convergência no País. A Telefônica, principal rival dos mexicanos no continente, quer lançar este ano um serviço de TV paga via satélite. O governo também é favor à atualização da legislação, mas não deve ser fácil chegar a um consenso sobre como devem ser as novas regras. ´No ano que vem, vamos apresentar uma proposta de Lei Geral de Comunicação de Massa´, afirmou Marcelo Bechara, assessor jurídico do Ministério das Comunicações. ´A unanimidade (sobre a necessidade da lei) mostra que já estamos atrasados.´