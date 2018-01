Telesp emitirá R$6 bi em notas promissórias para comprar GVT

"Os recursos serão utilizados exclusivamente para saldar parte dos compromissos que a Telesp poderá vir a assumir em decorrência do resultado final do leilão, marcado para 19 de novembro, relativo à oferta pública de ações lançada pela companhia para a aquisição de até 100 por cento das ações do capital social da GVT", informou a empresa em comunicado.

A Telesp melhorou na semana passada sua oferta de compra da GVT, se dispondo a pagar 50,50 reais por ação da empresa-alvo, acima de sua própria proposta anterior de 48 reais. Antes disso, a Vivendi havia concordado em comprar a GVT, a 42 reais por ação.

"Os recursos provenientes da emissão de notas promissórias, de 6 bilhões de reais, são oriundos de garantias firmes obtidas junto a instituições financeiras, que totalizam 8,6 bilhões de reais", conforme a Telesp.

"Além disso, a Telesp contará com valores disponíveis em seu caixa para suportar a aquisição de 100 por cento das ações da GVT", acrescentou a companhia.

A informação de que a Telesp planejava emitir notas promissórias para financiar a compra da GVT foi antecipada pelo IFR, uma publicação da Thomson Reuters, no fim de outubro. Mais à frente, segundo o IFR, a empresa poderá lançar uma operação de debêntures.