Televisão no celular? Que tal em uma tela maior?

Parece um celular bem comum. Em formato dobrável (flip), o V820L, da Samsung, até tenta ter um toque de classe. Por fora, é todo preto, com um visor espelhado que acende quando se quer ver as horas ou ao chegar uma mensagem nova. Mas é ao abrir o bichinho que se descobre: ele não é mais um telefone como os outros. Apertando uma tecla lateral, surge a opção "assistir TV". O V820L, apresentado à imprensa na semana passada e testado pelo Link com exclusividade, faz parte da nova safra de celulares que recebem a programação da TV digital móvel e que começam a chegar agora ao Brasil. A Vivo promete "em algumas semanas" passar a comercializar dois aparelhos com a característica: um é o próprio V820L; o outro é o CTV41, da Semp Toshiba, que o Link testou no início de março (veja em tinyurl.com/5hchnm). Ambos recebem a programação das TVs abertas: Globo, Record, SBT, RedeTV!, Band, MTV e Gazeta. O sinal vem diretamente das emissoras e é específico para aparelhos móveis. Ou seja, não é preciso pagar nada para assistir à novela, por exemplo, pois as imagens não vêm pela rede da operadora de telefonia. Esse serviço, porém, só está disponível na cidade de São Paulo, onde todos os canais já transmitem em formato digital. Em comparação com o aparelho da Semp Toshiba, o V820L já chama a atenção pelo visor: 2,6 polegadas. O CTV41 tem 2,2 polegadas. Parece pouca coisa, mas em telas tão pequenas, essa 0,4 polegada faz uma baita diferença. Não chega a ser tão confortável como nas TVs portáteis, com 3,5 polegadas e que chegam às lojas nesta semana, mas dá para ler melhor as legendas e ver detalhes com mais facilidade. Diferentemente do CTV41, em formato de barra e com tela em touchscreen, o V820L tem um teclado "físico". Para abrir a TV, basta clicar em um botão lateral. Surge um menu com opções para assistir TV, entrar na programação de vídeos da operadora, etc. Ao clicar no primeiro item, surge a imagem da última emissora sintonizada. Na primeira experiência é decepcionante. A imagem não ocupa toda a tela retangular, com altura maior do que largura. Fica só um filetinho do programa no centro. E aí vem o truque: a tela é giratória, ou seja, dá para fechar o celular com a tela virada para fora. As imagens ocupam todas as 2,6 polegadas. E o aparelho fica mais compacto. Para que o sinal das emissoras chegue, há uma antena retrátil, como a dos rádios de pilha. Nos testes, todos os canais foram sintonizados com imagens nítidas, mesmo em movimento. O som, que sai do mesmo alto falante usado nas ligações, foi satisfatório – é possível também conectar um fone. O único porém ficou com a MTV, com som fora de sincronia. O V820L permite trocar de canais e controlar o volume tanto quando está aberto como fechado, com a tela para fora. No primeiro caso, para selecionar um canal, usa-se o teclado numérico. É possível determinar que a tecla 0 sintonize a Globo, por exemplo. Esses atalhos estão disponíveis para até 12 canais. Já o controle de volume fica na lateral. Com o celular fechado, a tela para fora, é outra história. Nas bordas, há o desenho de quatro quadradinhos. Para que servem? No início é meio complicado descobrir. Aperta-se os quadrados e nada. Mas após apertar um botão que desbloqueia o uso dos quadradinhos, percebe-se que eles servem para mudar de canal e controlar o volume. É uma espécie de touchscreen. São bem práticos. Do lado esquerdo, o quadrado de cima aumenta o volume. O de baixo, diminui. À direita, o de cima avança na troca de canais. O de baixo, retrocede. Os mesmos quadradinhos permitem mexer nas configurações e ativar a exibição da lista de canais. E para ligar a TV com o aparelho fechado? Não precisa apertar o quadradinho. Ao girar a tela, a TV já é acionada automaticamente. Bem legal. Há outras funções. A de mosaico exibe uma "foto" do programa que cada emissora está exibindo no horário. As imagens ficam lado a lado. Se achou um filme interessante, por exemplo, é só selecionar a emissora. Existe ainda a possibilidade de consultar a grade de programação, quando as emissoras enviarem – o que a tecnologia digital permite. Outra função, para não perder a novela, por exemplo, é o despertador que avisa quando seu programa favorito irá começar. Um minuto antes, o aparelho soa um alarme. Ao ligar a TV, já aparece o canal desejado. O celular também exibe legendas em closed caption (se a emissora enviar). Nos testes, funcionou com a novela Duas Caras, da Globo. E se alguém telefonar para você? O celular pára de exibir o programa e avisa que há uma ligação. Se não quiser ser interrompido durante a novela, é preciso colocar o celular em modo offline. Suas ligações serão direcionadas para sua caixa postal. OUTRAS FUNÇÕES Como outros aparelhos, o V820L toca música – com memória interna de apenas 25 megabytes (MB), mas com entrada para cartão microSD, o que permite ter até 2 gigabytes (GB) de capacidade. Traz duas câmeras: uma de 2 megapixels e outra VGA. A primeira para tirar fotos e a outra para videoconferência. Videoconferência? Sim, o aparelho é compatível com a tecnologia de terceira geração (3G), que permite navegar na web de forma mais veloz. Mas a Vivo ainda não disponibiliza o serviço. Embora quando se ligue o celular apareça "bem vindo ao 3G", por enquanto ter banda larga no aparelho não é possível. E quanto custa o telefone? O preço sugerido é de R$ 1,5 mil. Se você for amante de novelas e não quiser perdê-las nem no ônibus, pode até se arriscar. Mas é melhor esperar um pouco. Os preços devem baixar, já que outros fabricantes devem lançar celulares do tipo ainda neste ano. PREÇO | R$ 1.500 (sugerido pelo fabricante) OPERADORA | Será lançado nas próximas semanas pela Vivo ESPECIFICAÇÕES | Com tela de 2,6 polegadas, recebe o sinal de TV digital móvel. Tem câmera de 2 megapixels, toca-MP3 e Bluetooth. Nos testes com a TV ligada, a bateria durou 4h07