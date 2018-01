Televisão paga tem poucos canais em HD Também é possível ter acesso à alta definição via TV paga. Neste ano, Net e TVA lançaram seus serviços em HD, que prometem trazer, além dos abertos, canais pagos com imagem de cinema. A Sky deve fazer o mesmo em abril. Antes de qualquer coisa, é bom deixar claro: na TV paga, TV digital não significa necessariamente alta definição. Há mais de dez anos as operadoras vêm digitalizando suas redes e decodificadores e anunciam seus planos como sendo digitais. De fato são, mas não necessariamente de alta definição. Para assistir a imagens em alta definição, é preciso contratar um serviço de TV digital HD, lançado recentemente. Vale a pena? Tanto a Net como a TVA têm o mesmo problema: oferecem poucos canais pagos em HD (a maioria é em definição padrão). A Net tem só o Globosat HD, uma seleção de atrações já transmitidas em outros canais em definição padrão. Promete o Telecine HD em breve. Já a TVA tem o HBO HD e outro canal com 50 horas contínuas de documentários da BBC. Para 2009, a operadora promete canais de esportes, filmes e documentários. Nem a Net nem a TVA transmitem todos os canais abertos em HD. Na Net, não há Record e SBT. Na TVA, falta o SBT. Em ambas as operadoras, ao aderir a um plano HD é preciso pagar pelo conversor, em comodato. O aparelho da Net custa R$ 800 e permite gravar programas em um disco rígido de 160 gigabytes (para a função, há uma taxa mensal de R$ 20). O da TVA não grava e custa R$ 400. Já a Sky, via satélite, promete para abril o seu serviço de HD, também com um gravador – mas com 500 GB. Diz que, além dos canais abertos, terá "pelo menos dez canais pagos em HD". O custo não foi divulgado.