Telexpo: AI Solutions mostra telefone sem fio com Skype A distribuidora AI Solutions mostrou várias soluções usando tecnologia de voz sobre IP (VoIP) durante a Telexpo 2006. Além de centrais que fazem a conexão de sistemas de telefonia convencional com soluções de VoIP, a empresa mostrou ainda um novo modelo de telefone sem fio que está em processo de homologação na Anatel. Quando aprovado, poderá ser vendido para que usuários tenham acesso ao software de voz sobre IP Skype sem precisar de computador. O preço do produto não foi divulgado. "Queremos fechar parcerias com outras empresas que poderão oferecer este produto, como provedores de acesso que queiram agregar ferramentas de VoIP aos seus serviços", diz Carlos Moretti, gerente de produtos IP da AI Solutions.