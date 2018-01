Telexpo divulga balanço da edição 2006 do evento A Telexpo divulgou hoje o balanço da edição 2006 DP evento:segundo dados preliminares, a feira de produtos teve um público de 35 mil visitantes, 10% a mais do que esperavam os organizadores. Dos 1,8 mil executivos esperados, mais de 2 mil estiveram presentes. Outro destaque foi o aumento de 20% na média de presenças nos painéis em comparação ao ano passado, mostrando o interesse pelo debate dos temas pertinentes ao futuro do mercado. Este ano o congresso da Telexpo 2006 contou com cinco fóruns: Governo e Negócios; Gestão da Convergência; Wireless e Mobilidade; VoIP e Banda Larga; e Tecnologias Emergentes. O objetivo de reunir governo e setor privado em 35 painéis para debater o impacto das suas ações no desenvolvimento da tecnologia nacional e nos negócios das corporações foi considerado positivo. ?Ficamos satisfeitos com o congresso da Telexpo 2006 ao tratar com muito entusiasmo do futuro das telecomunicações, passando pela padronização da TV Digital, e suas tecnologias emergentes. Além disso, ficou claro que o que vem pela frente é um período de mudanças e as definições por parte do governo e agências?, destacou o diretor de Marketing & Publisher da Questex, Gabriel Rosa. A próxima edição da Telexpo já tem data marcada: acontece de 6 a 8 de março de 2007, em São Paulo.