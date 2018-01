Telexpo: Pantech anuncia celular que lê impressão digital Nada de senhas no caso do celular G-6200. Para destravar o acesso a dados, aplicações e à caixa postal do usuário, só com a impressão digital do mesmo. Novidade na Telexpo e com previsão de chegar ao mercado brasileiro ainda neste semestre, o celular incorpora um leitor biométrico que reconhece a digital do indivíduo. Os digitais também podem ser usadas para bloquear o acesso a números armazenados na memória do aparelho. Do tipo concha e bem leve, o G-6200 pesa 90 gramas, traz câmera digital de 2 Megapixels que captura fotos e vídeos. Como outros modelos para a camada intermediária e avançada de usuários, o G-6200 toca músicas em MP3, traz recursos Bluetooth e ainda apresenta sensores de movimento, que podem acionar funções em jogos e programas. O preço não foi divulgado.