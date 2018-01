Telexpo: Picture lança solução de voz sobre IP A Picture Soluções em TI lançou na Telexpo o Picture VoIP, solução de voz sobre IP focada no mercado corporativo e que foi desenvolvida em parceria com a operadora VoIP iVoz. As duas empresas fornecerão uma solução completa aos usuários, composta por um adaptador ATA (que conecta telefones comuns às ligações VoIP) e envolvendo até mesmo um sistema de controle de ligações. "Comandos simples permitirão alternar entre uma ligação comum e uma ligação VoIP. Para usar o telefone convencional, bastará teclar 0 antes de fazer a chamada. Se for usar uma ligação VoIP, ele tecla 9 e faz a ligação", diz César Bonadio, diretor de tecnologia da Picture. O serviço terá um custo mensal de R$ 53, e o usuário adquirirá créditos para ligações, como um serviço pré-pago. Como outros serviços similares, nas ligações entre computadores a tarifa e zero e a tabela para ligações interurbanas e internacionais tem custo inicial de R$ 0,19 por minuto, o que, segundo a empresa, permitiria uma economia de até 70% nas ligações.