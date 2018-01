Telexpo trará novidades em telecomunicações e convergência Começa hoje, dia 7, a edição 2006 da Telexpo. O evento, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, contará com especialistas do Brasil e do Mundo debatendo o futuro das comunicações. Além de trazer representantes do governo e de empresas de telecomunicações, a Telexpo também contará com a participação de personalidades como o presidente e diretor de Criação da W/Brasil, Washington Olivetto, o presidente da Africa Publicidade, Nizan Guanaes, e um dos fundadores do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Nicholas Negroponte, que falará sobre o projeto de inclusão digital do laptop de U$S 100. A convergência nas comunicações unindo voz, imagem e dados em serviços integrados é um dos temas do evento, que se desdobra no lançamento e exibição de telefones celulares inteligentes, equipamentos de voz sobre IP (VoIP) e até mesmo de IPTV (distribuição de sinais de vídeo por meio do protocolo IP), entre outros avanços que você conhecerá aqui, no portal do Estadão, com a cobertura do editor assistente do portal, Alexandre Barbosa.