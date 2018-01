Telexpo VoIP traz tendências em conferências pela Web O mercado de sistemas de voz sobre IP (VoIP) está em franco crescimento no Brasil. Com a promessa de redução nos custos de comunicação em longa distância e na substituição aos interurbanos de até 70, as tecnologias VoIP devem crescer 23% ao ano no Brasil até 2010, segundo levantamento da empresa de pesquisas IDC. Com este potencial, cresce a oferta de fabricantes de equipamentos que suportam estas tecnologias, bem como de companhias dispostas a oferecer alguma modalidade de serviço com VoIP no mercado brasileiro, em que mais de 400 empresas já adquiriram licenças na Anatel para implementar algum serviço do tipo e pelo menos 59 delas já estão ativas e listadas no site da consultoria Teleco. A tecnologia VoIP também é tema de evento que acontece em São Paulo, começando nesta quarta e quinta, dias 23 e 24 de agosto, em São Paulo: o Telexpo VoIP. Com o tema ?VoIP, Muito Além das Comunicações de Voz?, o evento acontece no Mercure Grand Hotel, com a presença de 25 patrocinadores e 200 congressistas. Organizado pela Questex Media, nos dois dias de evento são esperados mais de 2,2 mil profissionais do setor que devem conhecer os lançamentos em produtos e serviços de diversas empresas. Entre os lançamentos estão previstos novos aparelhos de telefonia IP, plataformas unificadas de comunicação, software e adaptadores, além de pacotes de serviços para empresas e usuários finais. Empresas presentes A Alcatel apresentará seus mais recentes lançamentos em telefonia IP e comunicações unificadas - a nova versão do PABX-IP OmniPCX Enterprise e a suíte de aplicações OmniTouch Unified Communications. Com a tendência cada vez maior da adoção da tecnologia IP, a empresa demonstrará a unificação dessas funcionalidades - telefone, email, Internet, mobilidade e mensagens instantâneas em uma só plataforma, o que possibilita otimização e redução de custos. Já a Stracta levará diversos produtos, entre eles um softphone, com o qual o usuário pode utilizar o Telbox/IPM 100/ IPT 150/ IPT 160 com outras operadoras VoIP, compatível com o protocolo SIP. Outro produto de destaque é o Telbox Router, um adaptador IP USB com roteamento, que permite que se faça uma ligação de telefone fixo ou celular onde o Telbox Router está instalado e, com isso, fazer ligações pelo Skype ou softphone. Telefonia pela internet A iK1 Tecnologia irá expor os equipamentos DrayTek para telefonia via Internet. No evento, a iK1, que é representante exclusiva da fabricante no Brasil, apresentará os novos roteadores para mercados doméstico e corporativo. Também será demonstrado o Vigor Talk, menor adaptador ATA à venda no Brasil, recém-homologado pela Anatel. A Varphonex, provedora de telefonia VoIP, trará para o evento seus serviços diferenciados destinados a diferentes perfis de empresas, que permitem maior ajuste às necessidades de cada cliente e redução de custos em telefonia. Outra operadora de telefonia IP presente no evento é a Transit Telecom, que mostrará seu serviço de outsourcing para o mercado de telefonia baseada em Internet, conceito pioneiro no cenário nacional, que possibilita que a empresa se apresente como parceira no fornecimento de infra-estrutura para pequenas operadoras. A Tellfree estará presente para apresentar as novidades em tecnologia, produtos e serviços no segmento de telefonia IP. No estande da empresa, além de conhecer as soluções e vantagens da telefonia IP Tellfree, os visitantes poderão testar a tecnologia VoIP e fazer ligações, como se estivessem em suas empresas ou residências. Soluções nacionais A Intelbras demonstrará a geração ImPacta de soluções em telefonia IP para ambientes corporativos. A fabricante brasileira investe no desenvolvimento de soluções completas, integradas e flexíveis que levam à redução de custos e aumentam a produtividade para pequenas e médias empresas. Destaque para as centrais híbridas, com alta modularidade, que oferecem interfaces flexíveis de comunicação via protocolo IP e Ethernet, com programação remota e local via PC ou Palm Top. A Zênite exibirá, entre outros produtos, sua linha PlugVoice, composta por equipamentos desenvolvidos com tecnologia de última geração, proporcionando uma plataforma eficiente para entrega de serviços de telefonia IP, baseadas no padrão SIP (Session Initiation Protocol). Já a FITec (Fundação de Inovações Tecnológicas) trará para o público, como um de seus lançamentos, o FITmessenger, ferramenta para transmissão de dados e voz criada pela empresa e que permite estabelecer bate-papos, chamadas de voz e transferência de arquivos entre os usuários, e que funciona tanto no ambiente Windows como via celular. PABX com funções IP A Digistar, que atua há sete anos no mercado de telecomunicações do Brasil e da América Latina, terá no evento seus produtos mais inovadores, como o PABX IP Digistar com Triple Play e o PABX IP XT-160 IP (158 portas), sendo que este tem capacidade para até 112 ramais, 24 canais VoIP, 56 troncos analógicos e um entroncamento digital (E1). Um das grandes novidades da Siemens para esta edição da Telexpo VoIP é o WL2, aparelho sem fio com teclas e display colorido que é parte integrante da solução HiPath Wireless - composta ainda por access points (antenas de transmissão) e controladores, que são equipamentos que gerenciam e fazem a comutação das informações que trafegam na rede sem fio formadas pelas antenas. Cada controlador gerencia até 200 access points em um WLan. A Taitell Telecom, que está no mercado desde 1995, irá expor diversos produtos, entre eles o USB Phone K1000, que transforma o computador com conexão de Internet em uma plataforma para realizar chamadas VoIP com privacidade e segurança e é compatível com o softphone da empresa. Diversos modelos de gateways também estarão disponíveis para conhecimento dos visitantes da feira. Paralelamente à exposição do Telexpo VoIP 2006, acontece o congresso dividido em oito painéis que abrangem temas desde a segurança e qualidade da comunicação IP, até aspectos legais e regulatórios do setor no Brasil. Serviço Telexpo VoIP 2006 Data: 23 a 24 de agosto de 2006 Horário: das 10h às 20h Onde: Mercure Grand Hotel - Rua Joinville, 515 - São Paulo Entrada: a visita é exclusiva para profissionais do setor