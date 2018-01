Telmex aumenta participação na Portugal Telecom A Telmex ampliou sua participação na Portugal Telecom (PT) para 3,4%, tornando-se uma das principais acionistas da companhia portuguesa. De acordo com as leis de Portugal, a Telmex, uma das maiores operadoras de telefonia da América Latina, teria que revelar o aumento de participação, que ultrapassou o limite de 2%. O avanço da Telmex na PT surpreende, pois a companhia portuguesa tenta se defender de uma oferta hostil lançada em fevereiro pelo também grupo português Sonae. Analistas afirmam que a brasileira Vivo, controlada pela PT e pela espanhola Telefónica, pode ser a razão para o aumento de participação da Telmex na operadora portuguesa. A Vivo é concorrente da unidade da Telmex no Brasil, a Claro. "A Telmex está simplesmente tentando impedir ou atrasar a aquisição da PT para preservar seus interesses no Brasil", afirmou um analista baseado em Lisboa. Uma das grandes questões no setor de telefonia é quem será o dono da Vivo. O empresário português Belmiro Azevedo, dono do Sonae, já afirmou que considera vender a operadora brasileira caso assuma o controle da PT. A Telefónica está tentando comprar a parte da PT na Vivo e assumir 100% da companhia. A espanhola também é uma das principais acionistas da PT, o que alimentou rumores de que daria apoio à oferta hostil do Sonae em troca da Vivo. Jornais portugueses especularam que a Telmex pode ser um "white knight" (figura que resgata uma companhia de uma oferta hostil) para ajudar a PT na batalha contra o Sonae. Mas muitos analistas não crêem nesta possibilidade. John dos Santos, analista da Lisbon Brokers, observou que o governo português prefere que o controle da PT continue sendo de um grupo ou empresa local. "Não seria politicamente adequado permitir que a companhia fosse cindida e, então, adquirida por um grupo estrangeiro", declarou. Azevedo, o dono da Sonae, é o homem mais rico de Portugal. As ações da PT fecharam em queda de 0,3%, em 9,85 euros. As informações são da Dow Jones.