Telmex corta plano de investimento para 8 bi de pesos A maior operadora de telefonia fixa do México, a Telmex, vai investir cerca de 8 bilhões de pesos este ano em infraestrutura e expansão, cerca de um terço menos que o planejado inicialmente. A redução nos planos deve-se a aumento da regulamentação e crise econômica, afirmou o vice-presidente financeiro da empresa, Adolfo Cerezo. A companhia, controlada pelo bilionário Carlos Slim, divulgou na segunda-feira uma queda de 55 por cento no lucro líquido do quarto trimestre, afetada por aumento da competição e maiores custos de financiamento. (Por Noel Randewich)