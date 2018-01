Telmex investirá US$ 575 milhões no Brasil Os gastos com investimentos da Telmex no Brasil, onde a mexicana controla a Embratel, deverão somar este ano US$ 575 milhões. A informação foi dada ontem pelo principal executivo de finanças da empresa, Adolfo Cerezo, em teleconferência para comentar o balanço trimestral. Depois do México, o Brasil é o principal mercado da companhia. Do total de investimentos previstos pela empresa este ano, US$ 1,3 bilhão, apenas US$ 180 milhões serão destinados aos demais países latino-americanos em que a empresa tem operações. A empresa atua na Argentina, Chile, Peru e Colômbia. O executivo-chefe do grupo, Jaime Chico Pardo, disse que, embora tenha interesse em aquisições no País, o foco da Telmex é a melhoria de suas operações atuais. "A Embratel vai se concentrar mais nos mercados comerciais. Os residenciais serão atendidos por meio da Net (Serviços de Comunicação)", disse Pardo.