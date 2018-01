Tem tudo para virar um clássico As saladas de batata clássicas variam daquela dos piqueniques americanos, feita com maionese e pouca coisa mais, à elegante versão francesa feita com batatas com menos amido, quentes, um bom vinagrete e ervas. As duas têm seu espaço. Mas quem estiver procurando alguma coisa menos tradicional deve olhar para o sudoeste dos Estados Unidos. Comece com a batata-doce.Asse com cebola roxa e azeite de oliva. Assar, em lugar de cozinhar, faz uma tremenda diferença: não só o sabor fica mais rico, meio defumado, mas o exterior pelado da batata endurece um pouco e ela continua firme ao ser misturada a outros ingredientes. Adicione feijão preto (nesta receita, pode ser enlatado) às batatas assadas, com pimentão vermelho ou amarelo picado e coentro fresco. Está nascendo uma salada chocantemente bela. Para completar o prato, bata azeite, alho, suco de limão e chile fresco por mais ou menos um minuto em um processador ou liquidificador: você terá um molho suficientemente cremoso para envolver as batatas, com perfeito equilíbrio de acidez e picância. Veja também Receita de salada de batata-doce com feijão preto Mark Bittman ensina a preparar a salada de batata-doce com feijão preto (dublado) Mark Bittman ensina a preparar a salada de batata-doce com feijão preto (em inglês) Já servi esta salada tanto quente quanto à temperatura ambiente e ela agradou muito dos dois jeitos. E, embora eu possa garantir que não se trate de uma salada de batata tradicional, ela pode estar a caminho de virar um clássico.