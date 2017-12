Temer deixa residência em SP e segue para Brasília

De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente cumprirá agenda amanhã cedo no Palácio do Planalto e depois embarcará de volta a São Paulo onde deve fazer às 13 horas discurso de abertura do Congresso Anual "Movimento Falconi 2016" e, às 20h30, receber premiação em evento no Palácio dos Bandeirantes.

Em frente à casa de Temer, a segurança foi reforçada esta manhã. Isso ocorre após o vazamento de delação premiada envolvendo o nome do presidente. A despeito dessas notícias, não há qualquer manifestação de populares no local.