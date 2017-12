Temer e Marcela entregam presentes a crianças de cidade-satélite de Brasília

BRASÍLIA - Deixando de lado a crise e as delações da Odebrecht que abalam seu governo, o presidente Michel Temer e a primeira dama, Marcela Temer, entraram no "espírito natalino" e participaram, nesta sexta-feira, 16, da cerimônia de comemoração do Natal com crianças da Escola Rural Boa Vista, de Sobradinho, cidade-satélite do Distrito Federal.

Temer tenta reverter a agenda negativa que acompanha seu governo. Nesta sexta-feira, pesquisa CNI/Ibope mostrou que a avaliação negativa de seu governo cresceu 7 pontos porcentuais e chegou a 46%.

Ao lado do Papai Noel do Planalto, o presidente e a primeira dama entregaram presentes aos alunos com as melhores notas da escola. Ele cumprimentou as crianças, tirou fotos e assistiu à apresentação do coral dos Correios - que seleciona cartinhas de crianças para o envio de presentes.

O presidente da Empresa de Correios e Telégrafos, Guilherme Campos, disse que esta "é uma pauta de Natal aonde temos oportunidade de sentir um pouco o clima do espírito natalino". Ele acrescentou que "é a data que eu acredito ser a mais humanizada de todas as datas comemorativas". Ele brincou, no entanto, que não poderia comentar que presente o presidente Temer pediu de Natal.