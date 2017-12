Temer é notificado em ação que pede cassação de mandato de chapa presidencial

BRASÍLIA - O vice-presidente da República, Michel Temer, foi notificado nesta terça-feira, 2, para apresentar defesa prévia na ação que corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pede a impugnação do mandato da presidente Dilma Rousseff e do peemedebista. A partir de agora, os advogados da chapa vão se reunir para apresentar a defesa.

O prazo previsto em lei para apresentação da defesa prévia é de sete dias. No ano passado, o TSE decidiu por maioria abrir a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), proposta pelo PSDB. Na ação, os tucanos alegam que houve abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A notificação da presidente Dilma Rousseff também foi expedida pelo TSE. No Planalto, no entanto, a informação oficial é de que a presidente ainda não recebeu a notificação pelo oficial de justiça. O processo está sob relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura.

No total, quatro ações no TSE têm como alvo a campanha eleitoral de Dilma. A ação de impugnação eleitoral, no entanto, é tida como a mais robusta. Entre outras acusações, o PSDB levanta pontos sobre destinação de dinheiro oriundo do esquema de corrupção na Petrobrás para a campanha eleitoral.