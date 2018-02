Temperatura cai 20 graus em um dia no Centro-Oeste A queda de temperatura no Centro-Oeste do País foi de quase 20 graus em apenas 24 horas. Ao meio-dia de hoje, os termômetros marcavam 14 graus em Cuiabá (MS), bem abaixo dos 34 graus registrados ontem, segundo o Climatempo. Em Campo Grande (MS), a temperatura era de 6 graus às 9 horas de hoje. Ontem, no mesmo horário, o calor era de 24 graus.