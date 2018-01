Temperatura chega a 5,4 graus negativos no RS

Um relatório do 8º Distrito de Meteorologia informou que houve geada forte em São Luiz Gonzaga, no oeste, Passo Fundo, no norte; Bagé, no sul, e Bom Jesus, no nordeste do Estado. O fenômeno também ocorreu, mas com intensidade fraca, em regiões próximas ao litoral, no leste, como nas cidades de Porto Alegre e Rio Grande.

O frio também chegou a Santa Catarina. Segundo medição Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural/Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Epagri/Ciram), a mínima no Estado foi de 7,7 graus negativos em Urupema, no Planalto Sul. Nos registros do 8º Distrito de Meteorologia, a extrema ocorreu em São Joaquim e chegou a 3,6 graus negativos. Os serviços meteorológicos preveem outra madrugada gélida nos dois Estados na sexta-feira, 20, com repetição de geadas e temperaturas negativas.