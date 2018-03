Temperatura deve subir em SP e provocar pancadas de chuva

Apesar da leve queda de temperatura em São Paulo na quarta-feira, 13, em decorrência da chegada de uma frente fria pelo sul e oeste do Estado, os próximos dias devem ser abafados e com sol durante boa parte do tempo. A partir desta quinta-feira, 14, existe, no entanto, a possibilidade de áreas de instabilidade aliadas ao forte calor provocarem novas pancadas de chuva em pontos isolados entre o fim da tarde e começo da noite. Segundo o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), somente nas cidades do oeste do Estado a chuva também pode ocorrer a partir da madrugada. Até a segunda-feira, a temperatura máxima prevista para a capital é de 30ºC e a mínima de 18ºC. No mesmo intervalo, em todo o Estado, a máxima deve oscilar entre 32ºC e 34ºC.