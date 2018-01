Temperatura volta a cair abaixo de zero no RS

As estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram geada moderada em Cruz Alta e Encruzilhada do Sul e fraca em São Luiz Gonzaga, Passo Fundo e Uruguaiana. O frio permaneceu em todas as regiões do Estado durante o dia. As máximas não passaram de 15,4 graus em Porto Alegre e 17,5 graus em Torres, à tarde.

Um aviso meteorológico emitido pelo Inmet indica que as condições meteorológicas permanecem favoráveis à formação de geada em áreas isoladas do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 28. A temperatura tende a variar de 1 grau negativo a 21 graus. O céu estará parcialmente nublado.