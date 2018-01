Tempestade de areia avança pelo Arizona; assista

As ruas da cidade de Phoenix, no Estado americano do Arizona, foram engolidas durante a passagem das tempestades de areia que atingem a região. Tempestades com trovoadas recentes geraram fortes ventos, que levantaram poeira da área desértica do Estado, no sudoeste dos Estados Unidos. Os ventos atingem velocidades de mais de 65 quilômetros por hora. O serviço de meteorologia alertou para baixa visibilidade e risco para os motoristas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.