Tempestade provoca esvaziamento do centro do Rio

No horário de almoço, lanchonetes e restaurantes permaneciam vazios. As lojas, lotadas nesta época do ano por causa das compras de Natal, praticamente não tinham filas, como na loja da livraria Saraiva na Rua do Ouvidor. O comércio sentiu também a ausência de funcionários, sem possibilidade de chegar ao centro por causa dos alagamentos em vias fundamentais de acesso.

Entre elas, as Avenidas Brasil (zonas oeste e norte) e Radial Oeste (Maracanã, zona norte). Também atrapalhou a chegada do carioca ao centro a interrupção da Linha 2 do metrô, que atravessa parte da zona norte e teve estações alagadas, e de ramais ferroviários que cruzam a Baixada Fluminense e os subúrbios do município.