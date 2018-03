Tempestade tropical 'Bertha' pode ganhar força amanhã A tempestade tropical "Bertha", segunda da temporada de furacões no Atlântico, aproxima-se da metade do caminho entre a costa oeste da África e o Caribe, segundo aviso publicado no site do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês). A Bertha estava a 1.635 quilômetros oeste de Cabo Verde por volta das 18h (de Brasília), movendo-se a 33 km/h, com ventos de quase 85 km/h, informou o NHC, que espera fortalecimento gradual nos próximos um ou dois dias. Segundo o NHC, "nesse ritmo, a tempestade deve se manter no Atlântico pelos próximos dois dias".