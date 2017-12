Tempestade tropical Ingrid forma-se no Atlântico A tempestade tropical Ingrid formou-se na quinta-feira sobre o oceano Atlântico, a leste das ilhas do Caribe, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA. É a nona tempestade no Atlântico deste ano. A tempestade dirige-se ao nordeste do Caribe, mas está a dias de ter algum impacto sobre terra firme. Os ventos chegam a quase 65 km/h, com rajadas mais fortes, informou o centro, acrescentando que um pequeno aumento na força da tempestade poderá ocorrer nas próximas 24 horas.