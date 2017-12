Tempestade tropical Ingrid perde força no Atlântico A tempestade tropical Ingrid, a nona a ganhar um nome na temporada de furacões de 2007, perdeu força nesta sexta-feira e não deve se tornar um furacão, disseram meteorologistas dos Estados Unidos. Às 17h (horário local), Ingrid estava a 1.145 quilômetros a leste das ilhas Lesser, no Caribe, e se movia em direção ao noroeste a cerca de 13 quilômetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Os ventos da tempestade caíram para 64 quilômetros por hora, e o centro de furacões disse esperar que a Ingrid se enfraqueça ainda mais. Tempestades tropicais tornam-se furacões quando seus ventos alcançam 119 quilômetros por hora. A atual temporada de furacões, contudo, teve algumas surpresas. Na quinta-feira, o furacão Humberto atingiu a costa do Texas e Louisiana com uma força inesperada, provocando a morte de pelo menos uma pessoa, além de causar o fechamento de refinarias texanas. Os furacões Dean e Félix, atingiram a península de Yucatán, no México, e a América Central, causando diversas mortes e estragos. (Por Michael Christie)