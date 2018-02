Tempo bom para colher várias lavouras

Mais uma semana com tempo ensolarado com baixa umidade relativa do ar no Estado. A umidade do solo está baixa, em média 20%. Apenas os municípios de Iguape e Itapeva estão com o solo mais úmido, acima de 60% do total. As temperaturas se mantiveram no mesmo padrão da semana anterior, com as médias variando entre 12,3 graus (chegando a 5,3 graus em Piracicaba) a 27 graus (chegando a 32 graus em Votuporanga, região mais quente.

A falta de chuva, comum no inverno, torna a agricultura dessa época de alto risco a não ser aquelas produzidas com auxílio de irrigação ou que estejam em fase de colheita. No município de Suzano, Cinturão Verde, a água dos reservatórios diminui e os agricultores precisam reduzir a quantidade de água para irrigar. Com isso, as verduras não conseguem retirar todos os nutrientes do solo e podem ter a qualidade reduzida.

Plantio direto. Uma alternativa para reduzir o impacto da estiagem é o sistema de plantio direto. O solo com a cobertura de palha e com a pouca mobilização da superfície não sofre tanto com a oscilação de temperatura e a evaporação diminui. A retenção de água é maior, podendo representar economia de até 30% de água em algumas áreas de produção irrigada ou a manutenção da produtividade em áreas de sequeiro em caso de estiagem. O tempo seco favoreceu a colheita do café em Garça e São José do Rio Pardo, que prosseguiu em ritmo acelerado, com boas condições de secagem e transporte. Também prosseguiu a colheita da cebola em Ibiúna, São João da Boa Vista e Monte Alto. O tempo seco favoreceu o processo de cura no campo, o que resulta num produto com maior durabilidade e qualidade

Em Presidente Prudente, Engenheiro Coelho e Mogi-Mirim, a ausência de chuvas favorece a colheita e o transporte da mandioca, apesar do baixo nível de umidade no solo dificultar o arranquio das raízes.

Em Valinhos, alguns produtores estão colhendo o figo e a uva e o tempo seco favoreceu a colheita, o transporte e a durabilidade dos frutos maduros. Em Monte Alegre do Sul, Indaiatuba e Jarinu prosseguiu a colheita do morango com frutos de boa qualidade e aparência. Segue a colheita da laranja em Itapetininga, Araraquara e Matão. E, mesmo em plena safra, não há produto suficiente no mercado.

Os preços se mantêm em crescimento e esse aumento só não é maior porque a demanda é reduzida no inverno.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR