Tempo fica encoberto à tarde em SP

O afastamento da frente fria do litoral do Estado de São Paulo e o ingresso de um ar mais seco e ligeiramente frio vão garantir tempo estável e sem previsão de chuvas pelo menos até o final de semana. Entretanto, a circulação dos ventos que passam a soprar do quadrante Sul ainda transporta muita umidade do mar para o continente.

O final de semana ainda fica com muitas nuvens e pequenos períodos de sol. As temperaturas variam entre mínimas de 14ºC e máximas em torno dos 25ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).