Tempo fica encoberto em São Paulo

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o risco de escorregamentos de encosta permanece elevado. No início da tarde, a temperatura máxima atinge os 23ºC.

Amanhã, o dia terá predomínio de céu nublado, porém ocorrem períodos de sol. Não há expectativa de chuva e a mínima será de 15ºC e a máxima de 25ºC.

A segunda-feira deve começar com um pouco de névoa sobre a Grande São Paulo, mas o ar mais seco ganha força no decorrer do dia e o sol brilha forte. Faz calor à tarde e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar cai bastante, atingindo valores em torno dos 40%. Os termômetros oscilam entre 14ºC e 28ºC.