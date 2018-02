Tempo permanecerá chuvoso na cidade de SP

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a precipitação persiste por várias horas e pode acumular volumes significativos. Por conta disso, o potencial para escorregamentos de encosta e alagamentos segue elevado. A máxima não passa dos 24ºC.

Nos próximos dias, as áreas de instabilidade se afastam para os outros Estados do Sudeste, porém o vento úmido que sopra do mar ajuda a formar muitas nuvens baixas sobre a Grande São Paulo, provocando chuviscos e chuva leve, principalmente amanhã.

A mínima deve chegar aos 18ºC e a máxima aos 22ºC. No domingo, o tempo permanece nublado com algumas aberturas de sol no decorrer do dia. As temperaturas oscilam entre de 16ºC e a máxima de 25ºC.