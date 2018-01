Temporada aberta para novos jurados

Que tal ser jurado do Prêmio Paladar 2010, provando e ajudando a eleger os melhores pratos de São Paulo? Pois você tem chance. Esta é uma das novidades para o ano que vem. O júri será constituído assim: uma parte, por membros da equipe do caderno; a outra, por leitores do site do Paladar. A escolha será feita a partir dos comentários postados nos blogs, que serão todos acompanhados atentamente. Não basta ser apenas um comilão ou um internauta voraz. Os leitores serão avaliados por vários quesitos: a qualidade dos textos, o nível de informação sobre gastronomia, a paixão e o entusiasmo pelo universo da comida. Bom humor também ajuda. Ao longo do ano, eles serão procurados pelos membros do caderno, entrevistados e selecionados. Obviamente, pessoas vinculadas a restaurantes não podem participar. A ideia é possibilitar aos leitores a experiência de participar dessa maratona gastronômica ao lado dos jornalistas do Paladar. Neste ano, o advogado Flávio Siqueira foi o primeiro internauta a fazer parte do júri. Como os demais, precisou cumprir a comilança de ponta a ponta: em menos de 20 dias, teve de visitar 35 restaurantes e provar 51 pratos. Como se sabe, no Prêmio Paladar não vale voto de memória. Tem de comer, comparar, pagar a conta – com um cartão de crédito usado apenas para esse fim – e eleger o prato preferido em cada categoria. Então, você já sabe. Visite nosso site, leia matérias e posts, comente – pode inclusive discordar à vontade. E aproveite para ir calibrando o apetite. Está aberta a temporada para os novos jurados. A partir de hoje, também estão no site as receitas dos vencedores de 2009 e os comentários do júri sobre os pratos provados.